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У Хмельницькому чоловік вчинив самогубство в ТЦК

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Хмельницькому чоловік вчинив самогубство в ТЦК
Наразі у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста триває службове розслідування
фото: facebook.com lvivobltck

ТЦК: Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося

Сьогодні, 13 лютого, у Хмельницькому ТЦК та СП чоловік під час проходження військово-лікарської комісії вчинив самогубство. Він загинув у кареті швидкої допомоги від масивної кровотечі. Про це повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

За інформацією від ТЦК, його доставили для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби, який перебував у розшуку за порушення військового обліку.

«Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці йому було надано першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги. Наразі тривають слідчі дії. Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося», – йдеться у повідомленні.

Наразі у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста триває службове розслідування, розповіла начальниця служби зв’язків з громадськістю Хмельницького обласного ТЦК та СП Ангеліна Оліферук. У правоохоронних органах цю подію наразі не коментують.

Нагадаємо, 12 лютого, під час проходження військово-лікарняної комісії у Києві чоловік здійснив спробу втечі від ТЦК, яка ледь не закінчилася трагедією. Як повідомили у Муніципальній охороні, подія, схожа на зйомки екшен-фільму, сталася у поліклініці №1 Оболонського району за адресою Йорданська, 26.

«Працівники поліції доставили чоловіка, який, схоже, мав зовсім інші плани. Не вагаючись, він вирішив діяти за класичним сценарієм бойовиків: подолав робоче місце працівника поліції та ТЦК, виліз у вікно шостого поверху і опинився на даху сусідньої будівлі», – розповіли у Муніципальній охороні.

Після цього, за словами муніципалів, чоловік спробував спуститися вниз по трубі, але не втримався і впав на дах підвального приміщення. Повідомляється, що після падіння з висоти екстремала було госпіталізовано.

Також 12 лютого у Харкові на території районного територіальний центру комплектування та соціальної підтримки здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України. Зловмисника затримали правоохоронці.

До слова, трьох підозрюваних у вчиненні теракту в будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині взяли під варту. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

10 лютого підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Теги: розслідування самогубство Facebook чоловік ТЦК військомат

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