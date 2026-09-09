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Справа «Мідас». Суд залишив ексрадника Галущенка під вартою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа «Мідас». Суд залишив ексрадника Галущенка під вартою
Ігор Миронюк під час засідання Вищого антикорупційного суду у Києві, 12 листопада 2025 року
фото: «Суспільне»

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила підозрюваного у справі «Мідас» Ігоря Миронюка (відомого як Рокет) під вартою з заставою у 85 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що під час апеляційного розгляду захист просив скасувати або принаймні пом’якшити запобіжний захід, мовляв, Миронюк перебуває під вартою вже 10 місяців. Прокурор же наголошував на перегляді оцінки майнового стану підозрюваного, який слідчий суддя нібито не врахував.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

До слова, у червні 2026 року слідчий суддя Вищого антикорсуду частково задовольнив клопотання САП про продовження тримання під вартою підозрюваного у справі «Мідас» Ігоря Миронюка (відомого як Рокет), але визначив альтернативну заставу у 85 млн грн.

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Теги: Вищий антикорупційний суд Ігор Миронюк Операція «Мідас»

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