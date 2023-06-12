Деякі мешканці Києва кілька тижнів будуть без газу

Роботи розпочнуться з 12 червня та триватимуть до 5 липня

Обмеження постачання газу пов'язане з проведенням планових робіт із модернізації мереж

У Дарницькому районі української столиці на кілька тижнів відключать газ для мешканців мікрорайону Бортничі – обмеження пов'язані із проведенням планових робіт із модернізації мереж. Про це стало відомо з офіційного повідомлення, опублікованого прес-службою компанії «Київгаз».

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За словами газовиків, роботи розпочнуться з 12 червня та триватимуть до 5 липня. Водночас терміни можуть бути скорочені, якщо у фахівців буде безперешкодний доступ до всіх газифікованих приміщень.

Для зручності споживачів на території житлового масиву працюватиме тимчасовий центр обслуговування.

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Нагадаємо, наступний опалювальний сезон «Нафтогаз» планує проходити без імпорту газу купляючи газ всередині країни за конкурентними цінами.

Раніше стало відомо, що у червні в Україні підвищуються тарифи на світло для населення. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Також варто готуватися до підвищення тарифів на воду. Регулятор планував підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення з 1 червня, проте відклав ухвалення рішення на два тижні.

Необхідність підвищення тарифів пояснюється великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів РФ.

Тарифи на газ у червні не зміняться і складуть 7,96 грн за кубометр з податком на додану вартість (ПДВ). Така ціна встановлена тарифним планом Нафтогазу, який діє до 1 травня 2024 року.

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До слова, відтепер українці знову повинні здійснювати регулярні перевірки лічильників газу, світла та води після завершення опалювального сезону.

Перевірка лічильників води, газу, електроенергії та теплолічильників повинна бути здійсненою протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Експерти кажуть, що без цього постачальники послуг нараховуватимуть плату за нормативами, а не за фактичним споживанням – тож це вплине на суми у платіжках українців.