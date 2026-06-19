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Дача Медведчука на 220 га державного лісу: на Закарпатті отримали підозру посадовці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дача Медведчука на 220 га державного лісу: на Закарпатті отримали підозру посадовці
Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що фактично було самовільно захоплено та огороджено парканом понад 220 га лісу
фото: Закарпатська обласна прокуратура

Згідно з розрахунками ДП «Ліси України» вартість земель складає 2,5 млрд грн

Правоохоронці оголосили підозру шістьом фігурантам справи про незаконне використання понад 220 гектарів лісових земель на Закарпатті, де було зведено дачу «Ведмежа Діброва» для ексдепутата Віктора Медведчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

«За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику обласного і трьом керівникам районних лісомисливських господарств, ексголові Воловецької райдержадміністрації, а також директору фірми у схемі незаконного використання понад 220 гектарів державного лісу», – йдеться у повідомленні.

Дача Медведчука на 220 га державного лісу: на Закарпатті отримали підозру посадовці фото 1

Згідно з розрахунками ДП «Ліси України» вартість земель складає 2,5 млрд грн.

«Частину цієї території ще у 2013 році було передано приватній компанії у довгострокове тимчасове користування для рекреаційних потреб. Тоді йшлося про будівництво спортивно-оздоровчого комплексу для футбольного клубу, проте землі фактично опинилися під контролем родини олігарха, яка використовувала їх для власного відпочинку», – наголошує прокуратура.

Дача Медведчука на 220 га державного лісу: на Закарпатті отримали підозру посадовці фото 2

За даними слідства, службові особи лісомисливських господарств, знаючи про цільове призначення цих земель, погодили та уклали договір, який дозволив використовувати державний ліс в рекреаційних цілях. Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що фактично було самовільно захоплено та огороджено парканом понад 220 га лісу. Загальна довжина огорожі становить близько восьми кілометрів.

«На цій території для особистих потреб підсанкційної родини олігарха було збудовано маєтки загальною площею близько 2800 кв. м, вертолітний майданчик, сироварню, конюшню, ресторан, гараж на п’ять автомобілів та інші об’єкти, не пов’язані з веденням лісового господарства. Таким чином державний ліс фактично використовувався як закрита приватна рекреаційна зона», – зауважила прокуратура.

Дача Медведчука на 220 га державного лісу: на Закарпатті отримали підозру посадовці фото 3

Наразі окремо встановлюється роль посадових осіб, які в різні роки відповідали за охорону та раціональне використання лісових ресурсів на цій території. За версією слідства, через неналежне виконання ними службових обов’язків не було вжито заходів для припинення незаконного використання земель лісового фонду та відновлення законного режиму їх експлуатації. Залежно від ролі кожного з підозрюваних їм інкриміновано самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене групою осіб, зловживання владою та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі прокуратура не лише встановлює обставини цієї справи, а також заявила до суду позовні заяви, у яких вимагає скасування незаконних договорів тимчасового користування лісом, їх незаконну оренду, а також повернення державі повного контролю над цими землями. 

Дача Медведчука на 220 га державного лісу: на Закарпатті отримали підозру посадовці фото 4

Зазначається, що з листопада 2025 року маєток «Ведмежа діброва» переданий АРМА в управління приватній компанії. За результатами незалежної оцінки, у грудні 2024 року вартість комплексу становила понад 493,5 мільйона гривень.

Раніше у власність держави було повернуто 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини. Ці ділянки понад 20 років перебували у незаконному користуванні компаній, пов’язаних із екснардепом Віктором Медведчуком.

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Теги: Віктор Медведчук Закарпаття підозра

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Кримінал

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