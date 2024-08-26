Нардеп Дмитрук утік з України. Верховна Рада опублікувала заяву

ДБР підтвердило, що Артем Дмитрук перетнув кордон і потрапив у Молдову

Народний депутат України Артем Дмитрук не міг поїхати за кордон у відрядження. Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

«Інформуємо, що народний депутат України Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся», – сказано в повідомленні.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону зазначила, що в Одесі працюють слідчо-оперативні групи ДБР.

«Встановлено, що дійсно чинний народний депутат перетнув незаконно і нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру щодо незаконного перетину кордону і депутату, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цієї події, цього правопорушення, ще поки зарано», – наголосила вона.

За словами радниці, зараз слідство збирає усі дані й з’ясовує. Як зазначила посадовиця, необхідно розуміти, що нардеп не міг самотужки нелегально перетнути кордон та обійти пункти пропуску.

«Підтверджуємо, що він перетнув кордон і потрапив у Молдову. Щодо дальшого його пересування, то, щоб не бути голослівною і не дати недостовірну інформацію, необхідно трішки зачекати», – наголосила Сапьян.

Нагадаємо, Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом

До слова, народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно покинув територію України, заявив, що за його родиною стежили та намагалися викрасти з готелю у Європі.

Зазначимо, що в лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. Також стало відомо, що Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді

Раніше народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП.

Також «Главком» повідомляв, що до ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні».