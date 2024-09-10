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Румунія розмірковує над наданням військовим права збивати російські безпілотники

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Румунія розмірковує над наданням військовим права збивати російські безпілотники
Відповідний законопроект румунці парламенту планують розглянути вже на наступній сесії
фото: Andreea Alexandru

У парламенті Румунії стурбовані останніми російськими провокаціями

У румунському парламенті планують розглянути законопроєкт, згідно з яким армії країни буде надано дозвіл збивати ворожі безпілотники, які порушують повітряний простір країни. Про це повідомляє Reuters.

Після порушення повітряного простору російським безпілотником парламентарі Румунії хочуть переглянути законодавство країни. Парламентарі можуть надати армію право збивати ворожі безпілотники, які порушили державний кордон, навіть у мирний час.

Агентство повідомляє, що відповідний законопроект румунці парламенту планують розглянути вже на наступній сесії.

Нагадаємо, Румунія відреагувала на порушення повітряного простору російським дроном в режимі реального часу. Військові стежили за ситуацією за допомогою винищувачів F-16. Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Політик назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність сусідніх з Україною держав реагувати на подібні ситуації.

Як відомо, у Румунії триває перевірка місць, де міг впасти російський безпілотник. Він порушив повітряний простір Румунії в ніч на 8 вересня під час атаки РФ на Україну.

До слова, Україна активно й успішно розвиває засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії ворожим дронам, що допомагає зберегти обмежені системи протиповітряної оборони й ракети.

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Теги: Румунія кордон безпілотник законопроєкт дрон

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