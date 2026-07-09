У Хмельницькій області зафіксовано землетрус

Магнітуда землетрусу склала 1,6 бала за шкалою Ріхтера

Сьогодні, 9 липня, у Новоушицькій громаді на Хмельниччині зафіксували землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

«Зареєстровано землетрус з території Новоушицької ТГ, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області, магнітудою 1,6 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км», – йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрусів, він відноситься до не відчутних.

Нагадаємо, 7 липня на Полтавщині стався землетрус. Його було зареєстровано в Миргородському районі.

Зауважимо, біля узбережжя тимчасово окупованого Криму вранці 22 червня зафіксували серію землетрусів. Найпотужніший із них мав магнітуду 3,8 бала.

До слова, 31 травня біля узбережжя тимчасово окупованого Криму також зафіксували землетрус магнітудою 3,3. Його епіцентр розташовувався у Чорному морі приблизно за 15 кілометрів від узбережжя півострова на глибині 10 кілометрів.

Крім того, 8 травня землетрус магнітудою 2 стався поблизу міста Виноградів на Закарпатті. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:47 та, згідно з класифікацією сейсмологів, належали до невідчутних.