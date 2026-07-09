Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Хмельницькій області зафіксовано землетрус

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Хмельницькій області зафіксовано землетрус
Землетрус відноситься до невідчутних
мапа: gcsk.gov.ua

Магнітуда землетрусу склала 1,6 бала за шкалою Ріхтера

Сьогодні, 9 липня, у Новоушицькій громаді на Хмельниччині зафіксували землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

«Зареєстровано землетрус з території Новоушицької ТГ, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області, магнітудою 1,6 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км», – йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрусів, він відноситься до не відчутних.

Нагадаємо, 7 липня на Полтавщині стався землетрус. Його було зареєстровано в Миргородському районі.

Зауважимо, біля узбережжя тимчасово окупованого Криму вранці 22 червня зафіксували серію землетрусів. Найпотужніший із них мав магнітуду 3,8 бала.

До слова, 31 травня біля узбережжя тимчасово окупованого Криму також зафіксували землетрус магнітудою 3,3. Його епіцентр розташовувався у Чорному морі приблизно за 15 кілометрів від узбережжя півострова на глибині 10 кілометрів.

Крім того, 8 травня землетрус магнітудою 2 стався поблизу міста Виноградів на Закарпатті. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:47 та, згідно з класифікацією сейсмологів, належали до невідчутних.

Теги: Хмельниччина землетрус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: розпочато розшифрування «чорної скриньки»
17 червня, 10:06
На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: названо імена загиблих льотчиків
16 червня, 21:09
Пошкоджені будівлі через три дні після землетрусів у Ла-Гуайрі, Венесуела
Кількість загиблих від землетрусів у Венесуелі зросла до 1430 людей
28 червня, 00:32
У салоні автобуса було 54 пасажири та змінний водій
На Хмельниччині перекинувся туристичний автобус, що прямував з Києва до Болгарії
23 червня, 18:53
Медики надали потерпілим допомогу без госпіталізації
ДТП за участю туристичного автобуса на Хмельниччині: що відомо про травмованих
24 червня, 15:51
Кількість жертв зросте, оскільки рятувальники обшукують зруйновані будівлі
Потужні землетруси у Венесуелі: загинули понад 30 людей, 700 отримали поранення
25 червня, 08:34
Рятувальники на місці обвалу будівлі в Каракасі, 25 червня 2026 року
Потужні землетруси у Венесуелі: кількість загиблих перевалила за 150
25 червня, 17:07
Два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня
Потужні землетруси у Венесуелі: кількість загиблих наближається до 1,5 тис.
29 червня, 07:31
27 квітня народний депутат Сергій Лабазюк потрапив у ДТП в Хмельницькому
ДТП з потерпілим нардепом Лабазюком. Стала відома подальша доля справи
2 липня, 21:22

Події в Україні

Скандал із ТЦК у Львові. Генштаб заявив про службову перевірку дій військових
Скандал із ТЦК у Львові. Генштаб заявив про службову перевірку дій військових
СБУ повідомила про затримання агентки ФСБ на Черкащині
СБУ повідомила про затримання агентки ФСБ на Черкащині
У Хмельницькій області зафіксовано землетрус
У Хмельницькій області зафіксовано землетрус
Сили оборони уразили 12 російських танкерів
Сили оборони уразили 12 російських танкерів
Міністерство оборони відреагувало на скандал із ТЦК у Львові
Міністерство оборони відреагувало на скандал із ТЦК у Львові
Сутичка з ТЦК у Львові: Садовий зробив різку заяву
Сутичка з ТЦК у Львові: Садовий зробив різку заяву

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
78K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua