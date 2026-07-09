Гранатомети 1980-х під виглядом нових для ЗСУ: правоохоронці провели серію обшуків

За оцінкою слідства, збитки державі становлять 318,5 млн грн – суму авансу, сплаченого за озброєння, яке військові фактично не прийняли

За даними правоохоронців, до військової частини поставили не нове сучасне озброєння, а гранатомети 1980-х років виробництва

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора проводять розслідування щодо закупівлі для Сил оборони одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 13 обшуків в офісах ДП «Агенція оборонних закупівель», компанії-постачальника та за місцями проживання причетних осіб.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про ТОВ «Українська бронетехніка».

За даними слідства, ДП «Агенція оборонних закупівель» уклало контракт із приватною компанією на постачання 6 тис. одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М загальною вартістю 637 млн грн. За документами, постачальник мав передати нове озброєння 2024–2026 років виробництва.

Водночас ще до укладення контракту Командування сил логістики ЗСУ попереджало державного закупівельника про недоцільність закупівлі саме цього типу зброї.

«Командування сил логістики ЗСУ попереджало державного закупівельника, що цей тип зброї є малоефективним, і пропонувало розглянути інші зразки. Попри це договір було підписано, а постачальник отримав аванс у сумі 318,5 млн грн», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

У травні цього року перша партія – 3024 гранатомети – надійшла до арсеналу однієї з військових частин Командування сил логістики ЗСУ. Через попередню інформацію про можливу невідповідність продукції військові не прийняли її на озброєння, а залишили на тимчасовому зберіганні.

Подальша перевірка, за даними правоохоронців, засвідчила, що до військової частини поставили не нове сучасне озброєння, а гранатомети 1980-х років виробництва.

«Під час огляду виявлено ознаки перемаркування. Під зовнішніми етикетками були старі маркування чеською мовою, а на окремих частинах виробів – сліди значного окислення. Після зняття нових етикеток встановлено, що комплектуючі елементи були виготовлені у 1986–1988 роках», – зазначили у СБУ.

За версією слідства, учасники схеми намагалися приховати справжній рік виготовлення, технічний стан та походження зброї. «Для цього подавали підроблені документи та змінювали маркування на виробах, зокрема номер партії і рік виготовлення», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Крім того, слідчі перевіряють можливу змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником. «Слідство перевіряє змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником, без якої ця закупівля не могла б бути реалізована», – повідомили в Офісі генпрокурора.

За оцінкою слідства, збитки державі становлять 318,5 млн грн – суму авансу, сплаченого за озброєння, яке військові фактично не прийняли. Правоохоронці також встановили, що цей самий іноземний постачальник уже намагався продати Україні ці гранатомети у 2022–2023 роках.

«На той час, у зв'язку із тим, що нашій державі намагалися продати старе озброєння під виглядом нового, контракт було розірвано. При цьому тоді ціна на гранатомети була у дев'ять разів меншою, ніж за вказаним контрактом», – зазначили у СБУ.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період). Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки.

До слова, за три місяці перевірок оборонних контрактів до державного бюджету вже повернуто 7,3 млрд грн. Йдеться про результати масштабної ревізії використання коштів в оборонно-промисловому комплексі, яка стартувала після гучного «Міндічгейту». Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.