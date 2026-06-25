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Полковник СБУ отримав довічне за співпрацю з російськими спецслужбами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Полковник СБУ отримав довічне за співпрацю з російськими спецслужбами
Зрадник Дмитро Козюра отримав найсуворіший вирок
колаж: Прокуратура України

Дмитро Козюра визнав роботу на ФСБ РФ за фінансову винагороду

Колишнього начальника штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Сьогодні, 25 червня, йому оголошено вирок – довічне позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального прокурора України Руслана Кравченка.

«Полковник, кадровий офіцер СБУ мав доступ до державної таємниці та відповідав за координацію боротьби з тероризмом. У березні 2018 року у Відні його завербували ФСБ РФ. За грошову винагороду він зобов'язався збирати й передавати російським спецслужбам оборонні відомості в тому числі дані, що становлять державну таємницю. З того часу він був на постійному зв’язку зі своїми російськими кураторами. Для конспірації на зв’язок із представниками російських спецслужб виходив через посередника. Шифрограми підписував особисто», – розповів Кравченко.

За його словами, активна діяльність Козюри розпочалася в період повномасштабного вторгнення в Україну. У його обов’язки входило шпигування за командними пунктами СБУ та передача даних про атаки по бізнес центрах та кількість поранених військових і цивільних.

З 2024 по 2025 роки засуджений систематично передавав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, місцях дислокації підрозділів СБУ, дані військових частин, службові документи, аналітичні матеріали. Також він передавав документи з грифом «таємно» щодо об’єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, та планах збільшення ППО на цих об’єктах.

У лютому 2025 року Козюру було викрито. У своїх показаннях він визнав роботу на ФСБ РФ за фінансову винагороду. Сьогодні, 25 червня, йому оголошено вирок – довічне позбавлення волі.

«Той, хто носив українські погони, і почав працювати на ФСБ, стає ворогом України. Для таких лише найсуворіше покарання», – наголосив Кравченко

Нагадаємо, Служба безпеки України 12 лютого 2025 року повідомила про викриття агента ФСБ у своїх лавах. Затримував чиновника особисто голова СБУ Василь Малюк. Для виявлення та затримання ворожого агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву «Щур».

Навесні 2026-го полковник Дмитро Козюра висловив бажання бути обміняним до РФ. 

Як повідомлялося, полковник Дмитро Козюра у 2016 році отримав нагороди від президента. Зокрема, він був нагороджений відзнакою глави держави «За участь в АТО» і грамотою «за сумлінне виконання службових обовʼязків в районі проведення АТО».

До слова, спільнику полковника Дмитра Козюри Максиму Ситєнкову оголосили підозру в державній зраді.

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Теги: СБУ Дмитро Козюра вирок Генпрокурор державна зрада

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