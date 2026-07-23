Екскерівника Оператора ГТС України оголосили в розшук

Дмитра Липпу підозрюють у заволодінні майном в особливо великих розмірах

Колишнього генерального директора «Оператора газотранспортної системи України» Дмитра Липпу оголосили в розшук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Економічну правду».

Відповідна картка з’явилася в базі Міністерства внутрішніх справ. Липпу розшукує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції як особу, яка переховується від органів досудового розслідування.

Екскерівника Оператора ГТС розшукують із 15 квітня 2026 року. Останнім відомим місцем перебування вказано Київ. У картці МВС зазначено частину п’яту статті 191 Кримінального кодексу України. Вона стосується привласнення, розтрати майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах чи організованою групою.

За інформацією джерела «Української правди» у правоохоронних органах, Липпа перебуває за межами України, а про підозру йому повідомили заочно. Як пише видання, підозра пов’язана з виплатою колишньому керівникові понад 14,8 мільйона гривень вихідної допомоги.

Під час воєнного стану така виплата при звільненні генерального директора не передбачена. Водночас до штатного розпису нібито ввели посаду заступника генерального директора без погодження наглядової ради, призначили на неї Липпу, а згодом виплатили йому вихідну допомогу після звільнення.

Нагадаємо, у лютому тимчасовою виконувачкою обов’язків генерального директора «Оператора ГТС України» призначили Наталію Бойко. До цього компанію тимчасово очолював Владислав Медведєв, якого наглядова рада обрала після заяви Дмитра Липпи про дострокове припинення повноважень у квітні 2025 року.