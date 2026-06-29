Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

За Галущенка внесено всю суму застави

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
За Галущенка внесено всю суму застави
Останні 45 зі 150 млн грн застави внесли фірми «Пелет Сервіс» та «Гірант Констракт»
фото: Ян Доброносов/Facebook

Останні 45 млн грн внесли дві приватні фірми

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесено всю суму застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Схеми».

Як з’ясували журналісти, останні 45 зі 150 млн грн внесли дві приватні фірми. Йдеться про «Пелет Сервіс», яка внесла 4 млн грн, та «Гірант Констракт» – 41 млн.

Раніше, 26 червня, компанія «Гірант Констракт» вже внесла 46 млн грн застави. Ця фірма заснована у 2024 році. Основний вид діяльності компанії, зареєстрованої у Броварах, – оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього. За даними YouControl, розмір статутного капіталу станом на жовтень 2024 року – 5 тис. грн. У компанії, як зазначено, лише один працівник. За два попередні роки, відповідно до фінансових звітів, «Гірант Констракт» не мала прибутків. Її керівницею та бенефіціаркою є Олена Сідун.

Нова компанія «Пелет Сервіс», яка внесла заставу за ексміністра енергетики, розташована в Києві та спеціалізується на лісозаготівельних роботах. Одноосібний директор та власник компанії 34-річний киянин Назар Бойко. Він також володіє ще чотирма компаніями. У інших користувачів номер Бойка підписаний як «Назар Укрбуд», «Назар Кмда», «Назар Киевмиськбуд».

Нагадаємо, на засіданні 12 червня Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави Галущенку з 200 до 150 мільйонів гривень.

Станом на  26 червня за ексміністра було внесено майже дві третини застави.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Герман Галущенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Калмиков зазначив, що до урядового проєкту не увійшли ініціативи щодо запровадження конкурсу за участю міжнародних експертів для обрання керівника Національної поліції
Антикорупційна стратегія. Заступник голови НАЗК розповів про норми, які уряд вичистив з проєкту
3 червня, 18:12
З вересня 2025 року Тетяна Крупа перебуває на волі
ВАКС продовжив строк дії обов'язків Крупі
10 червня, 18:15
Сергій Пашинський готовий заплатити великий донат на підтримку армії у рамках своєї кримінальної справи
Справа про нафтопродукти Курченка: НАБУ назвало нову цифру збитків. Адвокати Пашинського протестують
9 червня, 07:33
Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину
Дорожня корупція. Викрито депутата та посадовців Полтавської міськради
12 червня, 11:58
Внутрішні розбірки у Москві витягли на світ брудні секрети президента-втікача Януковича
Янукович під час Майдану злив Газманову $60 тис.: подробиці з суду
16 червня, 13:05
Справа «Мідас»: ексраднику Галущенка зменшено заставу
Справа «Мідас»: ексраднику Галущенка зменшено заставу
23 червня, 17:03
Тахтай був заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Соратник Авакова пішов на угоду зі слідством у справі про хабарництво та розкрадання
25 червня, 10:55
Нардеп Сергій Кузьміних наразі доставлений до ізолятора тимчасового тримання
НАБУ затримало нардепа Кузьміних
Сьогодні, 10:20
Застава в розмірі 49 620 грн, внесена за Кузьміних ще 23 травня 2022 року, піде в дохід держави
Нардепу Кузьміних обрано запобіжний захід
Сьогодні, 15:22

Кримінал

За Галущенка внесено всю суму застави
За Галущенка внесено всю суму застави
Нардепу Кузьміних обрано запобіжний захід
Нардепу Кузьміних обрано запобіжний захід
На Хмельниччині затримано 19-річного агента РФ, який підпалив авто військових (фото)
На Хмельниччині затримано 19-річного агента РФ, який підпалив авто військових (фото)
НАБУ затримало нардепа Кузьміних
НАБУ затримало нардепа Кузьміних
НАБУ викрило свого працівника на переправленні ухилянтів за кордон
НАБУ викрило свого працівника на переправленні ухилянтів за кордон
На заставу Галущенку зібрано понад 100 млн грн
На заставу Галущенку зібрано понад 100 млн грн

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua