За Галущенка внесено всю суму застави

Останні 45 млн грн внесли дві приватні фірми

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесено всю суму застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Схеми».

Як з’ясували журналісти, останні 45 зі 150 млн грн внесли дві приватні фірми. Йдеться про «Пелет Сервіс», яка внесла 4 млн грн, та «Гірант Констракт» – 41 млн.

Раніше, 26 червня, компанія «Гірант Констракт» вже внесла 46 млн грн застави. Ця фірма заснована у 2024 році. Основний вид діяльності компанії, зареєстрованої у Броварах, – оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього. За даними YouControl, розмір статутного капіталу станом на жовтень 2024 року – 5 тис. грн. У компанії, як зазначено, лише один працівник. За два попередні роки, відповідно до фінансових звітів, «Гірант Констракт» не мала прибутків. Її керівницею та бенефіціаркою є Олена Сідун.

Нова компанія «Пелет Сервіс», яка внесла заставу за ексміністра енергетики, розташована в Києві та спеціалізується на лісозаготівельних роботах. Одноосібний директор та власник компанії 34-річний киянин Назар Бойко. Він також володіє ще чотирма компаніями. У інших користувачів номер Бойка підписаний як «Назар Укрбуд», «Назар Кмда», «Назар Киевмиськбуд».

Нагадаємо, на засіданні 12 червня Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави Галущенку з 200 до 150 мільйонів гривень.

Станом на 26 червня за ексміністра було внесено майже дві третини застави.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.