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Командира полку «Скеля» відсторонено

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Командира полку «Скеля» відсторонено
Юрія Гаркавого відсторонено
фото з відкритих джерел

Триває розслідування щодо можливих катувань військових

Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонено на час розслідування щодо можливих неправомірних дій стосовно військових. Як інформує «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода», про це повідомили представники полку під час пресконференції.

Хто буде тимчасово виконувати обов'язки командира полку «Скеля» – поки не відомо.

Як відомо, розпочато досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військових штурмового полку «Скеля». 

Напередодні видання «Бабель» повідомило, що з кінця 2025 року до весни 2026-го в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» померли щонайменше 26 новобранців. За даними журналістів, більшість із них перебували у складі підрозділу менш як місяць. У більшості випадків офіційною причиною смерті вказували пневмонію.

Водночас полк «Скеля» прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством.

За словами військової омбудсменки Ольги Решетилової, про випадки побиття та знущань над військовослужбовцями у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» їй стало відомо ще у травні–червні 2025 року. Після перевірки на полігоні 22 військовослужбовці підтвердили факти насильства, а також було встановлено групу інструкторів, яких підозрюють у систематичних порушеннях прав військових.

За словами Решетилової, результати розслідування досі відсутні. Водночас омбудсменка наголосила, що проблеми пов'язані не з усім підрозділом, а з окремою групою людей. Вона також повідомила, що після втручання Офісу військового омбудсмана у «Скелі» налагодили оперативне реагування на скарги військових і забезпечили регулярний зв'язок бійців із рідними.

Крім того, інформацію про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» перевіряє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Теги: ЗСУ армія військові розслідування

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