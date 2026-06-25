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Британія знайшла застосування нафті з захопленого танкера РФ – Telegraph

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Британія знайшла застосування нафті з захопленого танкера РФ – Telegraph
Вантаж із танкера Smyrtos після завершення розслідування залишиться під контролем Лондона
фото з відкритих джерел

Стармер розглядає продаж 98 тис. тонн російської нафти Urals з танкера Smyrtos – виручку спрямують Україні

Велика Британія розглядає продаж на аукціоні нафти, вилученої з російського танкера Smyrtos, захопленого королівськими морпехами у Ла-Манші 14 червня. Вартість вантажу оцінюється приблизно у 35 млн фунтів стерлінгів – ці кошти можуть піти безпосередньо Україні або на закупівлю зброї для неї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Що станеться з нафтою

За даними видання, британська влада вважає, що нафта юридично перейшла у власність держави. Серед варіантів її використання – аукціонний продаж з передачею виручки Україні або переробка на британських нафтопереробних заводах. Танкер після завершення розслідування можуть відпустити, однак вантаж залишиться під контролем Лондона.

Капітана судна обвинуватили в порушенні санкцій.

Що таке Smyrtos

Smyrtos – великий нафтовий танкер тіньового флоту Росії. 14 червня він перевозив близько 98 тис. тонн сирої нафти сорту Urals із балтійського терміналу Усть-Луга до Індії. Шестигодинна операція з перехоплення судна у британських територіальних водах стала першим подібним випадком в історії – її проводили в умовах суворої секретності спільно з Францією.

Після затримання Smyrtos інші танкери тіньового флоту – Maini, Lion I та Sona – екстрено змінили курс і уникли Ла-Маншу, обравши значно довший маршрут в обхід Британських островів.

Ширший контекст

Затримання стало частиною кампанії проти тіньового флоту, яким Москва обходить нафтове ембарго. Навесні 2026 року уряд Кіра Стармера дозволив британським військовим і правоохоронцям зупиняти підсанкційні танкери у своїх водах. Якщо нафту справді продадуть на користь України, це стане прецедентом: вперше конфіскований російський вантаж фінансуватиме оборону Києва.

Нагадаємо, після захоплення Smyrtos «Главком» повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на логістику Росії. Раніше «Главком» писав, що на саміті G7 Британія оголосила новий пакет санкцій проти тіньового флоту РФ.

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Теги: нафта міністр ембарго Велика Британія розслідування влада Москва перехоплення Андрій Сибіга

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