Як держава розкуркулює підсанкційних осіб. Оприлюднена статистика судових рішень

З 2022 року Вищий антикорупційний суд ухвалив 79 рішень про стягнення майна та активів підсанкційних громадян

Активів позбулися відомі російські олігархи Олег Дерипаска, Володимир Євтушенков, Аркадій Ротенберг

За даними Міністерства юстиції, протягом повномасштабного вторгнення Вищий антикорупційний суд ухвалив 79 рішень про стягнення майна та активів підсанкційних громадян на користь держави. Про це йдеться у статті «Главкома» «Несвяті Миколай і Людмила. Україна почала процедуру конфіскації скарбів сім'ї Азарова: список майна».

Кілька відомих прізвищ, які втратили активи в Україні за час великої війни: російські олігархи (Олег Дерипаска, Володимир Євтушенков, Михайло Шелков, Едуард Худайнатов, Аркадій Ротенберг, Євген Гінер, Алішер Усманов), російські депутати (Сергій Калашник, Андрій Скоч, Ольга Ковітіді), особи, які співпрацюють з окупаційною владою на тимчасово окупованій території (Володимир Сальдо, Євген Балицький, Дмитро Ворона), блогери та громадські діячі (Артемій Лебедєв, Таїсія Повалій, Дмитро Кисельов, Юрій Кот), а також колишні українські політики (Віктор Янукович, Дмитро Табачник, В’ячеслав Богуслаєв, Олег Царьов).

«Саме у відповідь на агресію Росії та вторгнення на територію суверенної держави, Україна реагує на такі дії країни-агресора та тих, хто підтримує її. Санкційна політика України як правової держави зосереджена на забезпеченні публічного, прозорого та об’єктивного доведення підстав та обставин правомірності втручання держави у право приватної власності співучасників режиму країни-агресора з метою дотримання міжнародного законодавства та публічного порядку України», – зазначила директор департаменту санкційної політики та представництва в судах Міністерства юстиції Олена Вакуленко.

Нагадаємо, що з травня 2026 року Мін’юст судиться з колишнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим та його сином Олексієм, добиваючись вилучення їхніх активів та майна у дохід держави.

В Україні Микола Азарова перебуває під санкціями з березня 2021 року. Востаннє Рада нацбезпеки і оборони пролонгувала санкції щодо нього у листопаді 2023 року – ще на десять років. Син Азарова Олексій у санкційному списку України з травня 2025 року. Обмежувальні заходи діятимуть до 2035 року.