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На Одещині ДБР розслідує вбивство дезертира при спробі перетину кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Одещині ДБР розслідує вбивство дезертира при спробі перетину кордону
У Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути україно-молдавський кордон. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За оперативними даними, 14 липня 2024 року у Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагались пішки перейти до Республіки Молдова. Для того аби під’їхати до кордону, втікачі найняли таксі.

«Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника», – йдеться в повідомленні.

Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події. Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Прикордонник застосував табельну зброю та застрелив нападника
Прикордонник застосував табельну зброю та застрелив нападника
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Раніше ЗМІ повідомляли, що інцидент стався ввечері 14 липня у населеному пункті Мар'янівка, що за 15 км від кордону з Молдовою. Прикордонники зупинили автівку, у якому перебували п'ятеро людей, враховуючи водія.

Двоє осіб почали тікати в різні напрямки, а один із цих двох згодом у ході його пошуку напав на військовослужбовця. Для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю.

Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

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Теги: ДБР ухилянти прикордонники Держприкордонслужба військові

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