На Хмельниччину екстрадовано експосадовця, засудженого до дев'яти років тюрми

Після втечі з України Андрій Клименко з'явився на російських каналах

Клименка виявили в Естонії й екстрадували до України

Правоохоронці провели процедуру екстрадиції колишнього директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Ім'я екстрадованого не називається, але судячи з матеріалів справи, йдеться про Андрія Клименка.

Суд засудив Клименка до дев'яти років позбавлення волі фото: скриншот з відео

«Під час аудиторської перевірки було встановлено, що експосадовець упродовж 2017-2021 років розтратив товарно-матеріальні цінності установи, яку очолював, на загальну суму майже 800 тис. грн. Намагаючись уникнути правосуддя, зловмисник залишив територію України, у зв’язку з чим працівники поліції оголосили його в міжнародний розшук», – йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції заочно оголосили Клименку підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерували до суду.

У березні 2026 року суд визнав ексдиректора центру культури винним й засудив його до дев'яти років позбавлення волі. Нещодавно зловмисника виявили в Естонії й екстрадували до України, де він відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, Хмельницький міськрайонний суд заочно призначив дев’ять років позбавлення волі колишньому директору Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва і ексфіналісту четвертого сезону телепроєкту «Шанс» Андрію Клименку.

Після втечі з України до Росії Андрій Клименко засвітився в шоу Андрія Малахова «Прямий ефір» на телеканалі «Росія 1». Це відбулося наприкінці листопада 2021 року.