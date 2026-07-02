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Чоловіки в розшуку. Поліція Хмельниччини назвала цифру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чоловіки в розшуку. Поліція Хмельниччини назвала цифру

Поліція цілодобово займається виявленням осіб призовного віку

У Хмельницькій області у базі розшуку поліції перебуває 54 516 осіб призовного віку, які підлягають мобілізації. Про це заявив керівник поліції Хмельниччини Іван Іщенко в інтерв’ю «Главкому».

Він повідомив, що поліція спільно з ТЦК і без ТЦК працює в групах оповіщення. Розшук осіб, які ухиляються від мобілізації, проводиться цілодобово.

«Є певний людський ресурс, який щомісяця повинні мобілізовувати країна, ТЦК, Збройні сили України. Усе, що передбачено нашими обов’язками, згідно із законодавством України, ми виконуємо. Щодня розшукуємо людей і доставляємо їх», – зазначив поліцейський.

Усього з початку війни до підрозділів поліції Хмельниччини надійшли звернення від ТЦК та СП про розшук 167 690 осіб, які ухилялись від мобілізації. З них 23 516 вже розшукано та знято з обліку, у тому числі 4813 таких осіб розшукано 2026 року.

«Це важка робота. Часто буває супротив законним діям поліцейських. Якщо працівники поліції й ТЦК діють, згідно із законодавством, не перевищують свої службові повноваження, а щодо них вчиняються незаконні дії, аж до фізичного впливу, то це є порушенням закону», – пояснив Іван Іщенко.

Разом із тим, начальник обласної поліції наголосив: поліцейські та співробітники ТЦК і СП повинні діяти в межах закону, не перевищувати свої повноваження, завжди бути ввічливими, спокійними, без емоцій спілкуватися з громадянами.

При цьому, додав Іщенко, самі ж громадяни (чоловіки призовного віку) повинні усвідомлювати: захист Батьківщини – це вимога Конституції.

«І це не бажання поліцейського, а обов’язок займатися цим напрямком роботи. Повинна бути взаємоповага», – додав Іщенко.

Додамо, що 25 травня цього року Голова Національної поліції Іван Вигівський представив нового керівника поліції у Хмельницькій області. Ним став Іван Іщенко, який раніше керував поліцією на Чернігівщині. 

Як повідомляв «Главком», на Хмельниччині суд оштрафував на 17 тис. грн старшого солдата групи оповіщення за перевищення службових повноважень. Зокрема, є доказ у вигляді відео, на якому військовий схопив громадянина за руки ззаду. Окремо у суді підтверджено, що вказана група оповіщення працювала на рейді без відеореєстратора (бодікамери).

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Теги: поліція Хмельниччина Хмельницький

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