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Презентовано новий Kia Sportage 2025: як змінився компактний кросовер (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Презентовано новий Kia Sportage 2025: як змінився компактний кросовер (фото)
Kia Sportage отримав нову передню частину
фото: Kia

Кросовер Kia Sportage суттєво змінився зовні та отримав рисии нового фірмового стилю, а його салон став сучаснішим

У Південній Кореї дебютував новий Kia Sportage. Компактний кросовер пройшов плановий фейсліфтинг і надійде в продаж із початку 2025 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Kia

Ззаду оновили ліхтарі
Ззаду оновили ліхтарі
фото: Kia

Дизайн Kia Sportage 2025

Зовнішність Kia Sportage змінили в новому фірмовому стилі і в анфас кросовер став схожим на старшого брата Sorento. У нього широка решітка радіатора та тоненькі діодні фари. Також оновили бампери та ліхтарі.

Варто відзначити, що поки показали лише подовжений варіант Kia Sportage 2025. Коротка версія (саме вона продається в Україні) зміниться так само. Крім того, продемонстрували позашляховий варіант X-Line із пластиковим обвісом та високо профільною гумою.

Позашляховий Kia Sportage X-Line
Позашляховий Kia Sportage X-Line
фото: Kia

Інтер'єр та комплектація Kia Sportage 2025

У салоні замінили кермо, покращили оздоблення та додали шумоізоляції. Також встановили сучасніші 12,3-дюймові дисплеї на передній панелі, а за доплату тепер доступна проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. Список опцій поповнили функція доступу у салон зі смартфона, сканер відбитків пальців та система напівавтономного руху.

У салоні замінили кермо та дисплеї
У салоні замінили кермо та дисплеї
фото: Kia

Новий Kia Sportage, характеристики

Кросовер Kia Sportage 2025 дебютував у двох версіях: із 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 180 к. с. та «м’якою» гібридною установкою, а також 2,0-літровою 146-сильною четвіркою, доповненою заводським ГБО.

Пізніше лінійку моторів розширять – додадуть оновлений 234-сильний гібрид та 265-сильний плагін-гібрид. А от дизельні версії поки під питанням.

Кросоверу покращили внутрішнє оздоблення та шумоізоляцію
Кросоверу покращили внутрішнє оздоблення та шумоізоляцію
фото: Kia

Крім того, кросовер Kia Sportage отримав новий 8-ступінчастий автомат замість 7-ступінчастого робота. Привід може бути переднім або повним.

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Джерело
Теги: Kia Kia Sportage автомобіль

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