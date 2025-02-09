Умєров оголосив про запуск «революційного» проєкту, який зміцнить Сили оборони
Для реалізації проєкту об'єдналися чотири окремі полки та окрема бригада безпілотних систем
Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запуск «революційного» проєкту «Лінія дронів», який має посилити бригади Сил оборони.
«Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання», – написав міністр.
Перший етап охоплює п’ять елітних полків і бригад:
- 20 окремий полк «К-2»;
- 429 полк «Ахіллес»;
- 427 полк «РАРОГ»;
- 414 бригаду «Птахи Мадяра»;
- полк «Фенікс» (бригада «Помста»).
Умєров пояснив, що йдеться про поєднання піхоти та БпЛА в єдину ударну систему. Це дасть змогу:
- формувати зону ураження противника завглибшки 10-15 км;
- надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття;
- виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій.
«Це кардинально змінить тактику бою, даючи нашим воїнам вирішальну перевагу», – підсумував міністр.
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