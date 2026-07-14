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Українці вимагають скоротити ТЦК на 50%: деталі нової петиції

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Українці вимагають скоротити ТЦК на 50%: деталі нової петиції
Співробітники ТЦК перевіряють документи українців
Фото: скрин з відео

Автор ініціативи вимагає відправити тиловиків у окопи, а машини – на передову

На офіційному порталі електронних петицій до Кабінету Міністрів України 13 липня було зареєстровано звернення з ініціативою щодо масштабного реформування системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Автор документа пропонує скоротити штатну чисельність відомства щонайменше наполовину, а вивільнених військовослужбовців перевести до підрозділів ЗСУ для виконання оборонних завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення під номером №41/010314-26еп.

Автор петиції автор просить уряд доручити Міністерству оборони провести комплексну перевірку роботи ТЦК та СП. Згідно з текстом документа, аудит має охопити чисельність особового складу, функціональні обов'язки працівників, кадровий склад, фактичне навантаження, використання службового транспорту та ефективність виконання покладених завдань.

При цьому головна мета петиції – не ліквідація мобілізаційної системи, а підвищення її прозорості, оптимізація державних ресурсів та зміцнення суспільної довіри до процесу мобілізації.

Документ містить такі ключові вимоги до уряду:

  1. Проведення комплексного аудиту: Міністерству оборони пропонують детально перевірити чисельність особового складу ТЦК, їхні військово-облікові спеціальності, реальне службове навантаження, стан здоров'я працівників та використання майна.
  2. Скорочення штату на 50%: у центрах комплектування пропонують залишити виключно той персонал, який критично необхідний для ведення військового обліку, оформлення документів, медичного супроводу та соціальної підтримки.
  3. Переведення кадрів до ЗСУ: вивільнених військовослужбовців пропонують направити до бойових, логістичних, навчальних, ремонтних чи медичних підрозділів ЗСУ відповідно до їхнього віку, досвіду та стану здоров’я.
  4. Оптимізація транспорту: автор закликає провести інвентаризацію автомобільного парку ТЦК, а транспортні засоби, які не є критично важливими для поточної роботи, передати безпосередньо на фронт – для бойових завдань, евакуації чи логістики.
  5. Додаткові антикорупційні та організаційні заходи

Окрім кадрових та матеріальних змін, автор петиції пропонує впровадити низку інструментів контролю за діяльністю ТЦК:

  • обов'язкова відеофіксація взаємодії працівників центрів із цивільними громадянами;
  • запровадження механізму регулярних ротацій для особового складу, який тривалий час перебуває в тилу;
  • створення відкритого та дієвого механізму розгляду скарг громадян;
  • встановлення персональної відповідальності за перевищення службових повноважень;
  • перехід на прозорий конкурсний відбір кандидатів на посади в ТЦК.

«Україна потребує сильної армії, але сильна армія неможлива без прозорих правил, ефективного використання ресурсів і рівної відповідальності для всіх», – наголошує автор у тексті звернення.

У тексті звернення автор зазначає, що останніми роками у суспільстві накопичилося чимало претензій до роботи ТЦК та СП. На його думку, запропоновані зміни мають зробити систему мобілізації більш відкритою, підвищити ефективність використання державних ресурсів та зміцнити довіру громадян.

При цьому в документі окремо підкреслюється, що метою ініціативи є не скасування чи демонтаж системи мобілізації, а її вдосконалення в умовах повномасштабної війни.

Наразі дана ініціатива є виключно громадським волевиявленням і не тягне за собою автоматичних змін у структурі оборонного відомства.

Для того щоб Кабінет Міністрів України офіційно розглянув це звернення та надав на нього відповідь, петиція має зібрати 25 000 підписів громадян протягом встановленого законом терміну (90 днів). На момент оприлюднення інформації звернення перебуває на самому початку збору голосів і набрало лише 34 підписи.

В Україні зареєстрували петицію із закликом скоротити штат ТЦК на 50%
В Україні зареєстрували петицію із закликом скоротити штат ТЦК на 50%
фото: скрин з свйту Кабінету Міністрів України

Нагадаємо, суд у Чернівецькій області оштрафував військовослужбовця одного з ТЦК на 17 тисяч. грн за недбале ставлення до служби. За даними суду, через неналежну перевірку даних він допустив повторну мобілізацію військового, який уже проходив службу, а також призов чоловіка, який мав законне право на відстрочку.

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Теги: мобілізація уряд петиція ТЦК

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