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Підозрюваного у вбивстві Фаріон перевезли в інше СІЗО: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Підозрюваного у вбивстві Фаріон перевезли в інше СІЗО: деталі
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон.
Фото: скриншот з відео

Наразі за даними слідства та суду, відсутні будь-які прямі загрози життю та здоровʼю підозрюваному

Вʼячелсава Зінченка, підозрюваного у вбивстві професорки і мовознавиці Ірини Фаріон, з метою його особистої охорони перевезли в інший ізолятор. Як повідомляють Українськi Новини, про це свідчать матеріали суду. 

31.07.2024 Галицький районний суд Львова виніс судове рішення за клопотанням слідчого, з метою особистої охорони підозрюваного, якого було переміщено з ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» до ІТТ №4 ГУНП у Львівській області, де він зараз і перебуває. 

Галицький районний суд Львова за клопотанням слідчого виніс судове рішення з метою особистої охорони підозрюваного
Галицький районний суд Львова за клопотанням слідчого виніс судове рішення з метою особистої охорони підозрюваного
фото: скриншот рішення суду

Тим самим було забезпечено особисту охорону підозрюваному. Наразі за даними слідства та суду, відсутні будь-які прямі загрози життю та здоровʼю підозрюваному.

Також «Главком» писав: Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин.

Як повідомляв «Главком», у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині. Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Ще раніше Ігор Сулима поділився міркуваннями зі ЗМІ, чи зможе В’ячеслав Зінченко при бажанні просити про мобілізацію до лав Сил оборони України. «Наразі він у статусі підсудного. Отже, не може бути мобілізованим до вироку суду», – зауважив адвокат.

А от після вироку суду Зінченко може отримати таке право. Згідно із законом, навіть якщо суд визнає Зінченка винним у вбивстві, на мобілізацію до війська не мають право ув’язнені, які вбили від двох людей (ч.2 статті 115 Кримінального кодексу).

Отже, якщо ж правоохоронці все ж перекваліфікують злочин із ч.1 статті 115 Кримінального кодексу на частину 2 цієї ж статті, тоді у підозрюваного не буде шансу мобілізуватися на війну. І покарання буде суворішим: від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: Ірина Фаріон вбивство слідство

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