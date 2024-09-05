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Офіс президента відмовився реєструвати петицію про нагородження Ірини Фаріон (документ)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Офіс президента відмовився реєструвати петицію про нагородження Ірини Фаріон (документ)
Закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно)
фото з відкритих джерел

За півтора місяці петиція все ж зібрала необхідну кількість підписів, але вже на сайті Кабміну

Громадянин Михайло Шевелюк отримав дві ідентичні відповіді від адміністрації сервісу електронних петицій сайту президента на спроби зареєструвати електронну петицію про присвоєння Героя України (посмертно) Ірині Фаріон. Про це йдеться в розслідуванні «Главкома» «Героя України – Ірині Фаріон. Як Банкова гальмувала петицію».

Суть відмов Банкової зводилася до того, що «ініційована петиція президентові України не відповідає визначеним вимогам, а тому її не можливо оприлюднити на сайті глави держави».

Тепер детальніше. Підлеглі Офісу президента послалися на Указ президента Леоніда Кучми від 2 грудня 2002 року, під додатками до якого, до речі, стоїть прізвище ексглави адміністрації президента, а тепер обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука. Цей документ передбачає, що подання про присвоєння звання Герой України мають право вносити очільнику країни визначені інституції: Верховна Рада, Кабінет міністрів, Конституційний суд, Верховний суд, Офіс Генерального прокурора, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також Комісія державних нагород та геральдики при президентові.

«Органи, яким надано право представляти до присвоєння звання Герой України, надсилають на ім’я президента України подання про присвоєння звання Герой України та нагородний лист установленого зразка, в якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння звання Герой України. Водночас в установленому порядку подання та інші матеріали щодо присвоєння І.Д. Фаріон звання Герой України не надходили», – повідомили Шевелюка підлеглі керманича країни.

Офіс президента відмовився реєструвати петицію про нагородження Ірини Фаріон (документ) фото 1
Громадянин Михайло Шевелюк спробував зареєструвати електронну петицію про нагородження Ірини Фаріон, але отримав дві відмови від адміністрації сервісу електронних петицій сайту президента
Громадянин Михайло Шевелюк спробував зареєструвати електронну петицію про нагородження Ірини Фаріон, але отримав дві відмови від адміністрації сервісу електронних петицій сайту президента

Подібна непоступливість з боку адміністрації сервісу електронних петицій сайту президента викликає подив. Адже досі сайт петицій ряснів десятками звернень: дивних, провокаційних, з помилками і навіть антидержавних. Під час війни тисячі родичів загиблих воїнів просять Володимира Зеленського відзначити полеглих бійців званням Герой України (посмертно). Родини загиблих оборонців, як і соратники та близькі Фаріон, реалізовують своє право бути почутими владою за допомогою форми електронних петицій. Залишається загадкою, чому Банкова зупинила петицію саме Фаріон.

Як повідомляв «Главком», в Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду.

Станом на 4 вересня, під петицією підписалося 25 тис. українців.

Як зазначається у тексті петиції, Ірина Фаріон багаторічно «укріплювала позиції державної мови та своєю працею зробила значний внесок у збереження української державності в умовах постійної культурної, інформаційної експансії РФ». Також автори зауважують, що «багата наукова спадщина та просвітницька діяльність Ірини Фаріон має стати фундаментом формування україноцентричного світогляду майбутніх поколінь українців». 

Згідно з документом, Ірина Фаріон залишила по собі значний спадок. Серед її заслуг автор виокремлює організацію конкурсу політичного плаката і малюнка «Мова – твого життя основа», започаткування проєкту популяризації української книги «Від книги до мети», а також створення телевізійних проєктів «Велич особистості» та «Ген українців».  Її робота, як ідеться в петиції, охоплює не тільки наукові досягнення, але й активну політичну діяльність, включаючи ініціювання законопроєктів на захист української мови.

Нагадаємо, що у Львові одну із вулиць може буде перейменовано на честь убитої громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон. Відповідне звернення підтримали депутати Львівської міської ради на засіданні сесії у вівторок, 23 липня

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

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Теги: Герой України петиція Ірина Фаріон

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