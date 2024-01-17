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Штраф чи «путівка» на війну. Депутат Держдуми придумав, як «зберегти» російські сім’ї

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Штраф чи «путівка» на війну. Депутат Держдуми придумав, як «зберегти» російські сім’ї
Депутат Держдуми переконаний, що за розлучення треба карати
фото з відкритих джерел

Пропозиція депутата пролунала на засіданні комітету у справах сім'ї та питань батьківства

Російський депутат Віталій Мілонов запропонував штрафувати тих, хто подає на розлучення або відправляти їх у зону «СВО». Таку ідею він озвучив під час засідання комітету Держдуми у справах сім'ї, питань батьківства, материнства і дитинства.

«Проблема не в тому, що шлюбів мало, а в тому, що розлучень багато», – заявив він.

Депутат додав, що підтримав би ініціативу щодо того, щоб карати росіян при розлученні штрафом у сумі 100 тис руб (42,5 тис грн) чи обов’язковими роботами у зоні так званої «СВО».

«Треба карати за розлучення. А шлюб - це ж природно, це і так свято людині», – переконаний депутат.

До слова, російська влада підготувала пакет поправок, що радикально збільшить штрафи для тих, хто ухиляється від відвідування військкоматів та служби в армії. Згідно з проектом, штраф за неявку без поважної причини буде збільшено до 40-50 тисяч рублів (16-20 тис грн). 

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Теги: розлучення Віталій Мілонов штраф росіяни

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