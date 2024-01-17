Штраф чи «путівка» на війну. Депутат Держдуми придумав, як «зберегти» російські сім’ї

Депутат Держдуми переконаний, що за розлучення треба карати

Пропозиція депутата пролунала на засіданні комітету у справах сім'ї та питань батьківства

Російський депутат Віталій Мілонов запропонував штрафувати тих, хто подає на розлучення або відправляти їх у зону «СВО». Таку ідею він озвучив під час засідання комітету Держдуми у справах сім'ї, питань батьківства, материнства і дитинства.

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«Проблема не в тому, що шлюбів мало, а в тому, що розлучень багато», – заявив він.

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Депутат додав, що підтримав би ініціативу щодо того, щоб карати росіян при розлученні штрафом у сумі 100 тис руб (42,5 тис грн) чи обов’язковими роботами у зоні так званої «СВО».

«Треба карати за розлучення. А шлюб - це ж природно, це і так свято людині», – переконаний депутат.

До слова, російська влада підготувала пакет поправок, що радикально збільшить штрафи для тих, хто ухиляється від відвідування військкоматів та служби в армії. Згідно з проектом, штраф за неявку без поважної причини буде збільшено до 40-50 тисяч рублів (16-20 тис грн).