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Бізнесмен Голик прокоментував обшуки, які відбулися в нього вдома

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Бізнесмен Голик прокоментував обшуки, які відбулися в нього вдома
У межах якого провадження пройшли обшуки у Голика – невідомо
фото: з відкритих джерел

Слідчі дії проходили вдома у бізнесмена 

Українські правоохоронці провели обшуки у бізнесмена Юрія Голика у четвер, 27 червня. Про це Голик розповів у коментарі РБК-Україна.

Вчора низка українських ЗМІ повідомили, що нібито у бізнесмена та колишнього радника Дніпропетровської ОДА Юрія Голика проводять обшуки.

Сам бізнесмен підтвердив, що у нього вдома проводили слідчі дії.

«Так, вчора ввечері провели обшук в будинку, де я живу. Однак на той час мене вдома не було. Також проводили обшуки на ще одній локації, де мене теж не було в момент обшуку. Коли я дізнався про те, що відбувається, повернувся і всебічно сприяв правоохоронним органам. Всі їхні вимоги виконав, поспілкувався. Жодних претензій з їхнього боку до мене не предʼявляли», – сказав бізнесмен.

У межах якого провадження проводили обшуки – невідомо. Національне антикорупційне бюро не коментувало ситуацію. Голик також відмовився повідомляти, в рамках якого провадження пройшли обшуки, посилаючись на правоохоронні органи.

У четвер, 27 червня, українські ЗМІ повідомили про обшуки у колишнього заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. У мережі заявляли, що співробітники НАБУ проводять обшуки у Тимошенка «в рамках справи про злив інформації в НАБУ». Тимошенко заявив, що правоохоронці «не мають жодних претензій до нього».

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро зареєструвало резонансне кримінальне провадження проти своїх співробітників. Фабула справи стосується розголошення даних досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукових справах НАБУ протягом 2021-2023 років.

«Зливалися» документи, пов’язані з розслідування фактів корупції під час реалізації президентської програми «Велике будівництво». Головним вигодонабувачем цих витоків, як з’ясували ЗМІ, виявися куратор «Великого будівництва» і колишній позаштатний радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

Як повідомлялося, директор Національного Антикорупційного Бюро України Семен Кривонос відповів на заклики голови правління Центру протидії корупції Віталій Шабуніна провести службове розслідування за повідомленнями про «злив даних» агентства його працівниками. Він наголосив,  що за фактом витоку інформації розпочато саме досудове розслідування. А за результатами службових розслідувань винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

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Теги: обшук НАБУ Юрій Голик

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