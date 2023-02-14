Прокуратура удруге спіймала на хабарі заступника мера Пустомитів

Раніше відсторонений від посади і мобілізований Андрій Луків, за версією слідства, отримав 15 тис. грн хабара

Менше року тому правоохоронці уже затримували Андрія Луківа за підозрою у хабарництві

Першого заступника голови Пустомитівської міської ради Андрія Луківа вдруге протягом останнього року затримали на хабарі. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

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Андрія Луківа затримали під час отримання 15 тис. грн хабара фото: Департамент стратегічних розслідувань

«Чиновник, який на цей час мобілізований до лав ЗСУ, одержав від підприємця 15 тисяч гривень за сприяння у виготовленні дозвільної документації у сфері поводження з відходами, а саме – утилізації відпрацьованого ґрунту з території ОТГ до одного із кар’єрів міста Львова», – повідомили в поліції.

фото: Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону

Посадовця затримали 11 лютого. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч.3 ст.369-2 ККУ). Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

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Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно НАБУ затримало ексзаступника міністра через хабар. Василю Лозинському інкримінують зловживання владою та розкрадання коштів.