Прокуратура удруге спіймала на хабарі заступника мера Пустомитів
Менше року тому правоохоронці уже затримували Андрія Луківа за підозрою у хабарництві
Першого заступника голови Пустомитівської міської ради Андрія Луківа вдруге протягом останнього року затримали на хабарі. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону.
«Чиновник, який на цей час мобілізований до лав ЗСУ, одержав від підприємця 15 тисяч гривень за сприяння у виготовленні дозвільної документації у сфері поводження з відходами, а саме – утилізації відпрацьованого ґрунту з території ОТГ до одного із кар’єрів міста Львова», – повідомили в поліції.
Посадовця затримали 11 лютого. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч.3 ст.369-2 ККУ). Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що нещодавно НАБУ затримало ексзаступника міністра через хабар. Василю Лозинському інкримінують зловживання владою та розкрадання коштів.
Коментарі — 0