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Прокурори викрили постачання фальсифікату у в'язниці на 100 млн грн

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Прокурори викрили постачання фальсифікату у в'язниці на 100 млн грн
На Закарпатті посадовці установи виконання покарань заволоділи майже тонною м'ясної та рибної продукції
фото ілюстративне

За фактами порушень відкрито майже 400 кримінальних проваджень, один з випадків стосується Закарпаття

Офіс генерального прокурора виявив масштабні порушення під час постачання продуктів харчування до установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС): у 2025–2026 роках товари на понад 100 млн грн постачали за документами з ознаками підробки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Що показали перевірки

Перевірки в пенітенціарних установах, які тривали у 2025–2026 роках, виявили системні порушення в ланцюзі постачання харчів.

«Постачальники подавали декларації виробників та інші документи, що мали підтверджувати походження та якість продукції. Водночас частина виробників, зазначених у цих документах, фактично таку продукцію не виготовляла. Крім того, прокурори встановили факти постачання продуктів невідомого походження у більшості регіонів України», – повідомили в Офісі генпрокурора.

За цими фактами розпочато майже 400 кримінальних проваджень за кількома статтями КК України:

ст. 191 – привласнення чи розтрата майна;
ст. 325 – порушення санітарних правил щодо запобігання інфекційним хворобам;
ст. 358 – підроблення документів;
ст. 366 – службове підроблення.

Окремий випадок на Закарпатті

Прокурори разом із територіальним управлінням Державного бюро розслідувань встановили, що працівники однієї з установ виконання покарань на Закарпатті незаконно заволоділи майже тонною м'ясної та рибної продукції. За версією слідства, продукти планували надалі збути.

Двом посадовцям установи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Їм загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років із забороною обіймати певні посади до трьох років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили схему розкрадання в Держпродспоживслужбі на Одещині: фігуранти за два роки незаконно отримали понад 20 млн грн бюджетних коштів, призначених для підтримки тваринництва.

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Теги: продукти харчування документи прокурор тюрьма Закарпаття

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