Експрем'єр Гройсман відмовився від польського ордена

Гройсман: Мій орден повертається. Але моя повага до польського народу – залишається

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на знак солідарності із президентом Володимиром Зеленським повертає Польщі Лицарський хрест ордена Заслуг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«У 2011 році, будучи мером Вінниці, я отримав Лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща за розвиток регіональної співпраці з польськими містами. Ця нагорода для мене особиста. Саме тому рішення повернути її – теж особисте. Я повертаю орден на знак солідарності з Україною та президентом Зеленським», – йдеться у дописі.

Гройсман додав: «Мій орден повертається. Але моя повага до польського народу – залишається».

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».