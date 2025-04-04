Провал оборони Харківщини. Суд змінив запобіжний захід полковнику Лапіну

Іллю Лапіна звинувачують у недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора, змінивши запобіжний захід для колишнього командира 415-го батальйону 125-ї бригади Територіальної оборони полковника Іллі Лапіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Феміда змінила Лапіну тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з можливістю відвідувати заклади лікування.

Зазначається, що з огляду на похилий вік колишнього командира, численні захворювання, а також погіршення стану здоров’я прокурор подав до Печерського районного суду Києва клопотання про зміну йому запобіжного заходу.

Як відомо, працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як повідомлялося, правоохоронці не виключають, що можуть залучити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського як свідка у справі про прорив кордону на Харківщині, у межах якої кільком генералам повідомили про підозру.

До слова, колишній військовий прокурор Павло Богуцький вважає, що проблема розгляду кримінальних проваджень щодо військовослужбовців у загальних судах полягає у відсутності фахової експертизи з питань військової стратегії та тактики.