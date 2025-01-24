Провал оборони Харківщини. ДБР не виключає допит Сирського

Раніше правоохоронці затримали двох генералів і полковника, яким інкримінують провину у просуванні росіян на Харківщині навесні 2024 року

Правоохоронці не виключають, що можуть залучити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського як свідка у справі про прорив кордону на Харківщині, у межах якої кільком генералам повідомили про підозру. Про це заявила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в коментарі «Радіо Свободі».

Представниця ДБР наголосила, що справу було відкрито за фактом прориву оборони на Харківщині на тлі суспільного резонансу. Водночас під час розслідування правоохоронці врахують бойові заслуги підозрюваних офіцерів.

Журналістка поцікавилася, чи можливо в межах справи про провал оборони Харківщини допитати й інших посадовців – наприклад, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова чи екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Сап’ян наголосила, що не виключає залучення до справи як свідків «абсолютно всіх, кого слідство буде вважати за потрібне опитати для того, щоб це допомогло прояснити повністю картину тих подій».

Нагадаємо, суд зобов'язав Державне бюро розслідувань порушити справу проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. У червні начальник штабу полку «Азов» Богдан Кротевич ініціював розслідування щодо Юрія Содоля.

Раніше Державне бюро розслідувань заявило, що перевірить дії колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля в межах справи про прорив російських військ у Харківській області.

Як відомо, працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Згодом Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

Також суд арештував бригадного генерала на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини. Згодом за Галушкіна було внесено заставу. Однак екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» знову затримало ДБР на виході з СІЗО.

Крім того, Печерський райсуд Києва оголосив запобіжний захід колишньому командирові 125-ї окремої бригади Тероборони Артурові Горбенку. Його відправили під варту на два місяці з правом внести заставу у 25 млн грн.