На Сумщині посадовець навчального закладу «здавав» росіянам локації ЗСУ

Мешканець прифронтового селища чекав на окупацію всього північно-східного регіону

Чоловік шпигував на прикордонні під виглядом приватних справ

Служба безпеки затримала у Сумській області заступника директора одного з навчальних закладів, який передавав російським окупантам локації українських Збройних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За інформацією Служби безпеки, чоловік передав росіянам дані про пункти базування і переміщення Сил оборони на території Сумщини, поблизу з Курською областю РФ.

Фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів – мешканець прифронтового селища, який очікував на окупацію всього північно-східного регіону України.

Про свої «сподівання» він писав у телеграм-каналах, де на нього і звернули увагу російські спецслужби.

Для збору інформації чоловік об’їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об’єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників.

Потім він фіксував відповідні координати та узагальнював їх у «звіті» для російського куратора.

Служба безпеки затримала чоловіка і запобігла «зливу» актуальної інформації про дислокацію та переміщення Сил оборони.

Під час обшуку у фігуранта було вилучено мобільний телефон, комп’ютер та флеш-накопичувачі із доказами його діяльності.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру, він перебуває під вартою без права внесення застави.

Раніше СБУ затримала у Київській області кількох проросійських інтернет-агітаторів, що виправдовували збройну агресію РФ проти України та воєнні злочини російських військових.

Також «Главком» повідомляв, що у Тернополі була затримана 14-річна школярка. Росіяни завербували її та планували підірвати дівчинку разом з вибухівкою біля місцевого управління поліції.