Замах у Монако. СБУ відновила доказ, який виконавці намагалися знищити

Зловмисники заздалегідь встановили камеру біля місця злочину, щоб підтвердити виконання замовлення, однак видалений запис вдалося відновити

Служба безпеки України відновила один із ключових доказів у справі про замах на вбивство в Князівстві Монако. Йдеться про відеозапис із камери спостереження, який підозрювані після злочину намагалися знищити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Правоохоронці продовжують невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на отримання нових доказів і встановлення всіх обставин злочину.

«Завдяки професійній роботі фахівців Служби безпеки України вдалося відновити один із ключових доказів, який підозрювані намагалися знищити», – зазначив Кравченко.

За даними слідства, виконавці ще до скоєння злочину встановили неподалік місця замаху камеру відеоспостереження. Правоохоронці вважають, що вона мала зафіксувати момент нападу та стати підтвердженням для замовників про виконання їхнього завдання.

Після замаху відеозапис був видалений. Водночас фахівці СБУ змогли відновити інформацію, попри спробу знищити цей доказ. Генеральний прокурор подякував співробітникам СБУ, Національної поліції, слідчим та прокурорам за професійну і злагоджену роботу.

Кравченко наголосив, що розслідування триває. Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин злочину, ролі кожного з причетних та збиранням нових доказів. «Жоден доказ не залишиться поза увагою слідства», – підкреслив генеральний прокурор.

Вибух у житловому будинку в Монако пролунав увечері 29 червня. Постраждали троє людей – підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця та син. Підприємець – засновник бізнес-групи Alef, один із найбільших забудовників Дніпра, який роками входив до списку 100 найбагатших українців за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь кіпрського, а в грудні 2023-го указом глави держави щодо нього запровадили десятирічні санкції.

Головною підозрюваною слідство визначило 39-річну українку Анастасію Березовську, яку Інтерпол оголосив у міжнародний розшук. За версією правоохоронців, жінка стежила за родиною бізнесмена, замаскувавшись під чоловіка, і залишила біля входу до будинку сумку з вибуховим пристроєм.

Вбивство підозрюваної та підозри фігурантам

1 липня Березовська легально в'їхала в Україну через один із пунктів пропуску – жодних спрацювань баз даних, зокрема й інтерполівських, під час перетину кордону не відбулося. Уже 6 липня під Києвом знайшли її тіло.

Слідство встановило двох причетних до вбивства – 33-річного співробітника ГУР Владислава Реута та колишнього працівника СБУ Віталія Жиковича. За даними слідства, чоловіки неодноразово переказували кошти на криптовалютні та банківські рахунки Березовської, а 9 липня Печерський районний суд Києва відправив Жиковича під варту без права застави. Реута назвали одним із фігурантів справи журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) раніше цього тижня. Слідство також не виключає причетності обох чоловіків до самого підриву.

Нагадаємо, тіло Анастасії Березовської виявили закопаним під Києвом 6 липня – про це повідомляла СБУ, уточнивши, що підозрювана підтримувала зв'язок із двома чоловіками одразу після повернення в Україну.