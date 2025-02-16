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П'яний прикордонник вчинив стрілянину: речниця Мукачівського загону прокоментувала

Іванна Гончар
glavcom.ua
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П'яний прикордонник вчинив стрілянину: речниця Мукачівського загону прокоментувала
фото з відкритих джерел

За фактом події призначено службове розслідування

Сьогодні, 16 лютого мережею поширилась інформація про те, що прикордонник Мукачівського прикордонного загону, перебуваючи на службі, в стані алкогольного сп’яніння, відкрив стрілянину. 

Першим про це повідомив журналіст Віталій Глагола. 

«Сьогодні вночі у ВІПС «Велика Паладь» молодший сержант Андрій Кушнірчук під час чергування відкрив вогонь у котельні – 30 пострілів з АК-74. На щастя ніхто не постраждав», – написав він у Telegram.

Повідомляється, що після огляду у крові військовослужбовця було виявлено 2,15 проміле.

У коментарі для Закарпаття24 речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова підтвердила, що подія мала місце у відділенні інспекторів прикордонної служби «Велика Паладь».

Вона додала, що керівництвом прикордонного загону призначено службове розслідування. Окрім цього повідомлено правоохоронні органи.

На сторінках ДПСУ та Нацполіції повідомлень про затримання ще немає.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба розслідування стрілянина

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