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Справи Майдану: перед судом постануть «беркутівці», які 20 лютого здійснили перші постріли

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справи Майдану: перед судом постануть «беркутівці», які 20 лютого здійснили перші постріли
Розстріл 20 лютого передував подальшим масовим умисним вбивствам та пораненням учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами спецпідрозділів Київського «Беркуту»
фото з відкритих джерел

Загалом 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва було вбито 48 протестувальників

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира роти спецпідрозділу «Беркут» УМВС України в місті Севастополі та двох міліціонерів цього підрозділу у справі щодо масових вбивств активістів 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що «беркутівцям» інкриміновано перевищення влади, на виконання явно злочинного наказу, що супроводжувалося насильством, незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисні вбивства трьох осіб та замахи на вбивства ще трьох осіб (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що командир роти спецпідрозділу «Беркут» та його підлеглі 20 лютого 2014 року близько 9:00 ранку перебували на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту. Діючи погоджено з правоохоронцями з інших підрозділів, зокрема спецроти Київського «Беркуту», вони незаконно застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю. Внаслідок цього загинуло троє мітингувальників, а ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеню тяжкості.

Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та пораненням учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами спецпідрозділів Київського «Беркуту» – так званою «чорною ротою» та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї.

Після цих подій обвинувачені повернулися до міста Севастополя, де згодом перейшли на бік Російської Федерації та сприяли анексії півострова.

В ОГП нагадали, що загалом 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 отримали вогнепальні поранення. За ці злочини до кримінальної відповідальності притягнуто 38 осіб, у тому числі чотирьох високопосадовців та 34 правоохоронців, обвинувальні акти щодо яких передано до суду. З них четверо співробітників спецпідрозділу міліції «Беркут» засуджено, щодо інших тривають судові процеси.

У вересні прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх керівника СБУ, його першого заступника та начальника Департаменту захисту національної державності, а також директора і 20 співробітників ФСБ РФ за скоєння злочинів під час Революції Гідності. Серед обвинувачених генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніх військ і ще п’ятеро генералів, які займали керівні посади в російських спецслужбах.

Слідство встановило, що у грудні 2013 року, на виконання спільного рішення колишніх керівників СБУ та ФСБ, 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну. Їх розмістили в будівлях СБУ та, за підтримки колишніх очільника відомства, його заступника та керівника департаменту, організовували створення відеозаписів провокативного характеру. Вони створили ютуб-канал, через який поширили в інтернеті й медіа понад 250 відеозаписів з метою дискредитації суспільно-політичних подій в Україні та приниження українців як нації загалом.

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Теги: прокурор слідство Беркут поранення

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