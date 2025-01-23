Суд задовольнив дві апеляційні скарги про арешт майна Крупи та її родини

Адвокати подали апеляційні скарги щодо деяких обʼєктів, якими володіють родичі Крупи

Суд задовольнив дві апеляції щодо земельної ділянки, яка була перереєстрована на невістку ексочільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи у 2024 році, та квартири, яка належить сестрі підозрюваної. Про це повідомляє «Суспільне».

У суді першої інстанції Крупі було продовжено запобіжний захід, їй зменшили суму застави до 260 млн грн.

Напередодні адвокати подали апеляційні скарги щодо низки рухомих та нерухомих обʼєктів, якими володіють син Тетяни Крупи, її сестра, невістка та мати невістки. Ці обʼєкти були арештовані в ході розслідування з приводу незаконного збагачення Тетяни Крупи й реєстрації майна на родичів.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Вона до цього часу перебуває у столичному СІЗО.

Як повідомляв «Главком», за матеріалами слідства, 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї голови МСЕК Хмельниччини велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і €2 тис. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

До слова, арештовані кошти ексочільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи на зберіганні в органі досудового розслідування.