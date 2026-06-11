У Жашкові суд виніс вирок чоловіку, який вкрав «хлопчика-пішохода»

Подія сталась у Жашкові біля навчального закладу

Жашківський районний суд визнав винним місцевого жителя у викраденні декоративної скульптури «хлопчик-пішохід», встановленої біля одного з навчальних закладів міста. Про це йдеться у вироку суду, пише «Главком».

За даними слідства, інцидент стався у березні цього року. Близько 23:40 чоловік викрав стилізовану скульптуру «хлопчик-пішохід», яка була встановлена поблизу Жашківського ліцею №3. Вартість викраденого об'єкта оцінили у 4140 грн.

Під час досудового розслідування обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Водночас на підставі ст. 75 КК України засудженого звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік. Вирок поки не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

До слова, на Хмельниччині суд визнав винним чоловіка у порушенні правил утримання собак і призначив 1,7 тис. грн штрафу.