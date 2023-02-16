Суд виніс вирок голові сільради на Київщині, який хотів отримати €300 тисяч хабара

Суд призначив його спільнику, депутату сільради, аналогічний вирок з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд засудив до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього голову Гвоздівської сільради на Київщині Павла Зубова та ексдепутата цієї ж ради Олександра Шаламая. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

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Повідомляється, що засуджені визнані винними у висловленні прохання отримати €300 тисяч (понад 8,6 млн грн) та одержанні частини хабаря у розмірі $10 тис. із місцевих бізнесменів, які хотіли орендувати 26 га землі з правом викупу.

Також додається, що у Зубова та Шаламая конфіскували половину майна. Зубову заборонили обіймати певні посади на три роки, Шаламаю – на два роки. Обох взяли під варту в залі суду до набрання вироком законної сили. Вирок можуть оскаржити в апеляції.

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Зазначено, що Зубов та Шаламай були обрані до місцевої сільради від Блоку Петра Порошенка.

Нагадаємо, що нещодавно Державне бюро розслідувань підтвердило затримання одного із керівників митного поста «Чорноморськ-порт» на вимаганні хабаря за експорт зерна. При затриманні все ліжко було встелене доларами.