Суд виніс вирок голові сільради на Київщині, який хотів отримати €300 тисяч хабара
Суд призначив його спільнику, депутату сільради, аналогічний вирок з конфіскацією майна
Вищий антикорупційний суд засудив до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього голову Гвоздівської сільради на Київщині Павла Зубова та ексдепутата цієї ж ради Олександра Шаламая. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.
Повідомляється, що засуджені визнані винними у висловленні прохання отримати €300 тисяч (понад 8,6 млн грн) та одержанні частини хабаря у розмірі $10 тис. із місцевих бізнесменів, які хотіли орендувати 26 га землі з правом викупу.
Також додається, що у Зубова та Шаламая конфіскували половину майна. Зубову заборонили обіймати певні посади на три роки, Шаламаю – на два роки. Обох взяли під варту в залі суду до набрання вироком законної сили. Вирок можуть оскаржити в апеляції.
Зазначено, що Зубов та Шаламай були обрані до місцевої сільради від Блоку Петра Порошенка.
Нагадаємо, що нещодавно Державне бюро розслідувань підтвердило затримання одного із керівників митного поста «Чорноморськ-порт» на вимаганні хабаря за експорт зерна. При затриманні все ліжко було встелене доларами.
Коментарі — 0