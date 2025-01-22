АРМА повідомила, де зберігаються арештовані гроші Крупи

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів досі не отримало кошти ексочільниці МСЕК Хмельниччини

Арештовані кошти ексочільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи на зберіганні в органі досудового розслідування. Про це повідомило Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у відповідь на запит «Суспільного».

«Національне агентство вже повідомило Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про необхідність виконання вимог статті 100 та 170 Кримінального процесуального кодексу України та направлення цих коштів в управління АРМА. Після відповідного клопотання САП рішення може бути прийнято судом. Саме такий спосіб управління коштами у рамках кримінального провадження дасть можливість АРМА направити їх на сили оборони», – йдеться у відповіді.

Як повідомляв «Главком», за матеріалами слідства, 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї голови МСЕК Хмельниччини велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і €2 тис. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Вона до цього часу перебуває у столичному СІЗО.

Раніше очільниця АРМА Олена Дума дорікнула органам досудового розслідування, що вони не передають арештовані мільйони доларів керівництва МСЕК Тетяни Крупи в управління нацагентству.