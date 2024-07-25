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Правоохоронці готують підозру та запобіжний захід ймовірному вбивці Фаріон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці готують підозру та запобіжний захід ймовірному вбивці Фаріон
Підозрюваний у вбивстві Фаріон виявився жителем Дніпра 2006 року народження
фото: Telegram/Ігор Клименко

Ймовірного нападника правоохоронці затримали в Дніпрі за місцем проживання

Правоохоронці готують затриманому 18-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон, повідомлення про підозру в умисному вбивстві. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон
Підозрюваний у вбивстві Фаріон
фото: Telegram/Офіс генпрокурора

Як зазначає пресслужба Офісу генпрокурора, встановити його особу ймовірного нападника вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження. Його затримали в м. Дніпро за місцем проживання.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводження СБУ.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця. Його підозрюють у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові.

Згодом стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

До слова, 22 липня мешканці та гості Львова попрощалися із народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Похорон розпочався з прощальної панахиди у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де зібралися рідні, друзі, колеги, військові та небайдужі львів'яни. Серед них однопартійці Фаріон: лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок та інші колишні депутати.

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Львів проводжає Ірину Фаріон
фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Згодом траурна процесія з труною Ірини Фаріон рушила з Гарнізонного храму на Личаківський цвинтар. Процесія скандувала «Мова має значення». 

Поховання Фаріон завершилося близько 17:30. Присутні на похороні Ірини Фаріон заспівали гімн України на Личаківському кладовищі. Також згодом лунав гімн ОУН.

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Теги: Дніпро Офіс Генерального прокурора Ірина Фаріон вбивство напад підозра

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