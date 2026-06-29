Суд залишив Єрмака з електронним браслетом

ВАКС залишив без змін запобіжний захід ексголові Офісу президента

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту ексголови Офісу президента України Андрія Єрмака про зміну запобіжного заходу. Зокрема, суд не погодився скасувати обов'язок підозрюваного носити електронний засіб контролю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне рішення ВАКС.

Раніше суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн грн. Після внесення визначеної суми його звільнили з-під варти, однак поклали низку процесуальних обов'язків, серед яких – носіння електронного браслета.

Захист звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу та просив скасувати цей обов'язок. Втім, слідчий суддя не знайшов підстав для задоволення клопотання.

Ексголову Офісу президента підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомляв «Главком», 18 травня колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов зі столичного СІЗО, де пробув чотири доби. Кілька фізичних осіб та компаній внесли необхідну заставу за підозрюваного.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.