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Швеція частково закриє повітряний простір на час проведення «Євробачення»: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Швеція частково закриє повітряний простір на час проведення «Євробачення»: деталі
Пісенний конкурс «Євробачення-2024» – 68-й пісенний конкурс, який має відбутися у Мальме, Швеції. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня, фінал – 11 травня 2024 року
фото з відкритих джерел

Поліція остерігається атаки дронів під час шоу

На час проведення «Євробачення-2024» у Мальме, Швеції закриють повітряний простір. Про це повідомляє шведська суспільна телемовна організація «SVT Nyheter».

Як стало відомо, влада занепокоєна можливими терактами і погрозами зірвати конкурс. Зазначається, що на підготовчому етапі до «Євробачення-2024» шведська поліція оперативно реагує на будь-які збурення в суспільстві: від масових демонстрацій до чуток про комплексні атаки з боку міжнародних терористичних організацій.

Зокрема, поліція остерігається атаки дронів під час шоу. Тож, з метою безпеки всіх жителів і гостей міста поліція закриє повітряний простір над територією та застосує технології, які запобігають польоту дронів.

«Вони (дрони – ред.) можуть зірвати подію. Тому буде створено безпольотну зону, і цю систему ми зможемо використовувати для її моніторингу», – зазначає Пер Енгстром, начальник національного управління поліції.

Також видання повідомляє, що під час проведення міжнародного пісенного конкурсу буде здійснюватися посилений поліцейський контроль. Зокрема, до місцевої поліції долучаться збройні сили та поліцейські з Данії та Норвегії. Вони охоронятимуть абсолютно все: від арени до подій, готелів і демонстрацій.

«Є загроза Швеції як для країни та нації. Це, звісно, стосується й «Євробачення», – додає Пер Енгстром.

Втім, заспокоює начальник національного управління поліції, прямих загроз події наразі немає.

До слова, за результатами традиційного жеребкування для визначення черги виступів всіх учасників «Євробачення-2024», представники від України alyona alyona та Jerry Heil змагатимуться за перемогу у першому піфвіналі під номером п'ять.

Нагадаємо, що alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть з треком Teresa & Maria. В Україні до пісні склалося різне ставлення. Деяким слухачам вона до вподоби, а інші – взагалі не сприймають. Причиною є те, що мати Тереза була неоднозначною особою в історії. У композиції йдеться про силу українських жінок під час війни та про виклики, з якими доводиться зіштовхуватися. Співачки надихають своїм треком не закриватися в собі та сміливо рухатися вперед.

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Теги: Jerry Heil правила влада поліція технології жеребкування конкурс Євробачення

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