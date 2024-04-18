Чи вручатимуть українцям повістки за кордоном? Нардеп розставив крапки над «і»

Процедура оновлення даних за кордоном необхідна для розуміння того, скільки там перебуває військовозобов’язаних громадян

Українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не отримають повістку при зверненні до іноземних консульств для оновлення персональних даних. Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону.

«Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, бо це вручають представники ТЦК СП, а за кордоном, скажімо так, юрисдикція їх не поширюється», – пояснив нардеп.

За словами Веніславського, процедура оновлення даних за кордоном необхідна для того, щоб співробітники ТЦК розуміли, скільки військовозобов’язаних громадян перебувають за кордоном. Після отримання цієї інформації військкоми не витрачатимуть час на оформлення повісток.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.