Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінсектору РФ

Зеленський: Санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію

В указі №24/2025 вказано, що нові санкції введено як проти юридичних, так проти і фізичних осіб, які причетні до економіки Російської Федерації

Сьогодні, 13 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ №24/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2025 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Указ опублікували на сайті Офісу президента.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що під санкції потрапили 140 різних російських суб’єктів.

«Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск», – зазначив Зеленський у вечірньому зверненні.

В указі №24/2025 вказано, що нові санкції введено як проти юридичних, так проти і фізичних осіб, які причетні до економіки Російської Федерації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, США оголосили про запровадження санкцій проти компаній «Газпром нефть» та «Сургутнефтегаз», а також проти танкерів нафтового тіньового флоту РФ, та проти низки чиновників з енергосектору і керівників нафтових компаній.

Згодом уряд Великої Британії услід за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній «Газпром нефть» та ПАТ «Сургутнефтегаз».

До слова, уряд Японії оголосив нові санкції проти деяких фізичних та юридичних осіб через російську агресію проти України. Загалом 33 організації та 12 фізичних осіб підлягають замороженню активів, відповідно до закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю Японії. Серед них також один громадянин Північної Кореї. Крім того, на 53 організації з низки країн, включаючи Росію та Китай, були накладені нові заборони на експорт та інші заходи.