Мінкульт оновив критерії критичності для підприємств

Мінкульт змінив критерії, за якими визначаються стратегічно важливі підприємства

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим є відповідність щонайменше одному критерію

Міністерство культури України оновило критерії, за якими визначаються підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки в культурній та інформаційній сферах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на наказ №711 від 30 червня 2026 року.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи чи організації, що має критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям.

Оновлені критерії для для сфери культури

Статус критично важливих можуть отримати установи у сфері культури, які відповідають таким основним критеріям:

мають статус національних;

належать до сфери управління Мінкультури або Держкіно;

формують і зберігають державну частину Музейного фонду України;

забезпечують збереження державних бібліотечних фондів;

працюють у сфері кінематографії та протягом року провели щонайменше 500 кінопоказів у не менш ніж 10 областях, з яких не менше 20% були безкоштовними для військових, ветеранів, ВПО та інших категорій;

виробляють національні фільми за державні кошти;

розробляють інноваційні технології для кіновиробництва;

створюють адаптовані субтитри та аудіоописи для людей із порушеннями слуху чи зору.

Крім того, критично важливими можуть визнаватися організації, які протягом останнього року:

реалізували щонайменше два всеукраїнські або міжнародні культурно-мистецькі проєкти для популяризації української культури;

провели не менше трьох культурно-мистецьких заходів для військовослужбовців та ветеранів;

працюють в Україні не менше трьох років.

Окремі критерії передбачені для підприємств кіногалузі. Вони стосуються виробництва та прокату українських фільмів, проведення міжнародних кінозаходів і популяризації українського кіно за кордоном.

Також статус критично важливих можуть отримати українські видавництва, внесені до державного реєстру видавців, які реалізують книжкові проєкти, популяризують українську літературу в Україні та за кордоном.

Оновлені критерії для інформаційної сфери

Основними критеріями критичності є:

наявність статусу національного;

щомісячне виробництво патріотичних і суспільно важливих аудіовізуальних творів для телеканалів або їх трансляція в телемарафоні «Єдині новини»;

діяльність у сфері парламентського мовлення, іномовлення чи суспільного мовлення;

забезпечення роботи іноземних медіа в Україні за наявності відповідних угод та акредитованих працівників;

виготовлення офіційних друкованих видань Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, Верховного Суду та інших органів державної влади;

діяльність як провайдера аудіовізуальних сервісів, якщо щонайменше 50% контенту становить продукція українського виробництва.

Серед інших критеріїв, за якими визначається статус критично важливих:

приналежність до сфери управління Мінкультури;

друкування шкільних підручників;

дослідження телевізійної аудиторії за допомогою власної ТВ-панелі;

реалізація інформаційної кампанії у прифронтових або деокупованих регіонах;

створення проєктів у межах ініціативи «Тисячовесна» за договорами вартістю від 100 тис. грн.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив правила бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств. Зокрема, підвищено вимоги до заробітних плат, оновлено галузеві критерії та ліквідовано маніпуляції із квотами сумісників.

До слова, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України 24 червня 2026 року узгодило оновлені критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки.