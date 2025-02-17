Столичний театр Лесі Українки заплатить пів мільйона гонорарів студентам

Кожен зі студентів отримає по 40 тис. грн гонорару на участь у виставі

Трагікомедію «Тату троянди» поставили народний артист України Дмитро Богомазов і заслужений артист України Андрій Самінін зі своїми студентами

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки уклав низку договорів зі студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, які задіяні у постановці прем’єрної вистави «Тату троянди». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідні договіри.

Ідеться про 12 студентів третього курсу, які двома складами грають персонажів відомої п’єси американського драматурга Теннессі Вільямса «Тату троянди». Кожен із них отримає по 40 тис. грн гонорару. При цьому найбільший гонорар на суму 50 тис. грн дістався студенту Олександру Болтовському, який у постановці виконує дві ролі: «Альваро» та «Отець де Лео».

«Театральна постановка «Тату троянди» є професійним дебютом студентів акторського факультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, майстерні Дмитра Богомазова. Акторська майстерність покликана втілити у творі авторський задум, виявити глибину ідейного змісту твору, донести його до глядача. Талановито втілений у життя персонаж приносить славу, а театр отримує хороші збори від прокату вистави», – такі пояснення театру імені Лесі Українки у супровідних документах.

Станом на 17 лютого, всі квитки на виставу «Тату троянди» продано до середини квітня. Детальніше про саму виставу і акторів-студентів, задіяних у ній можна прочитати тут.

Режисерами-постановниками вистави є Народний артист України Дмитро Богомазов і заслужений артист України Андрій Самінін. Обоє працюють викладачами на кафедрі акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Крім цього, як повідомляв «Главком», головна інтрига у тому, що і Богомазов, і Самінін також працюють у столичному Театрі Франка. Минулого року там стався кадровий переворот. Богомазова усунули з позиції головного режисера і перевели на посаду рядового режисера-постановника. А посаду художнього керівника сумістили з посадою Генерального директора, яку обійняв актор і ексміністр культури Євген Нищук. «Главком» детально про це писав тут: «Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист».