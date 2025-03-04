За лютий український авторинок знизився на 20%

Авторинок поки що рухається по тренду 2017 року

У лютому зусиллями всіх автодилерів в Україні вдалося реалізувати 4,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 20% менше, ніж торік. Такий результат вплинув і на показники за 2 місяці, де теж спостерігали падіння на 13,6%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Auto-Consulting.

Причому, падіння серед нових електромобілів ще масштабніше. Так, у лютому попит на «електрички» скоротився взагалі на 37%, а частка авто BEV на ринку нових легкових авто становила лише 15,6%. Торік вона була на позначці 20%, а за підсумками 2 місяців 2024 року взагалі сягала 21,6%.

Отже, маємо поки від'ємний результат на авторинку за 2 місяці. Це вже спричинило зміни і серед топ-20 автомобільних брендів. Авторинок поки що рухається по тренду 2017 року.

Найбільше падіння відбулося в сегменті так званих «бюджетних авто – Low cost» – їх у лютому недорахувалися майже на 54%. Знизилися на 20% і продажі автомобілів середнього цінового діапазону.

Лідерство у лютому 2025 року стабільно утримала Toyota, а от на друге місце вийшла Skoda з показником 8,4% ринку. Третім у лютому фінішувала Renault.

Цікаво, що 4 з 10 автомобільних брендів, з топ-10, у лютому демонстрували зростання, але у підсумку ринок все ж недорахувався 20%, у порівнянні з минулим роком.

Тим не менш, у лютому автомобільні оператори покращили показники січня і до 25 числа взагалі ринок вийшов у «плюсову зону», але останній тиждень виявився важким для споживачів, і це вплинуло на підсумковий результат.

Нагадаємо, що авторинок України почав 2025 рік із падіння. За січень продано 4559 нових легкових автомобілів, що на 6,1% менше, аніж за аналогічний період минулого року.