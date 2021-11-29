Moderna озвучила терміни готовності вакцини від штаму «Омікрон»

Moderna може випустити змінену вакцину від штаму коронавірусу «Омікрон» на початку наступного року

Компанія мобілізувала сотні працівників, щоб почати вивчення нового штаму Covid-19

Гендиректор компанії Moderna Пол Бертон заявив, що підприємство може випустити змінену вакцину від штаму коронавірусу «Омікрон» на початку наступного року. Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що компанія мобілізувала сотні працівників, щоб почати вивчення нового штаму Covid-19.

«Ми повинні дізнатися про здатність поточної вакцини забезпечувати захист у найближчі кілька тижнів, але чудова особливість вакцин MRNA, платформи Moderna в тому, що ми можемо рухатися дуже швидко. Якщо нам доведеться робити абсолютно нову вакцину, я думаю, що це відбудеться на початку 2022 року, перш ніж вона буде доступна у великих кількостях», – заявив глава Moderna.

За словами Бертона, наявні вакцини можуть забезпечити певний захист від нового штаму, залежно від того, як давно було отримано щеплення від вірусу. При цьому він підкреслив, що невакциновані люди повинні пройти вакцинацію або ревакцинацію, якщо вони мають на це право.

Сьогодні глава МОЗ відповів, чи виявили вже в Україні штам «Омікрон».

До слова, Україна вводить самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

Нагадаємо, в Україні поменшало «жовтих» зон карантину.

Як відомо, у неділю від Covid-19 померли майже 300 українців. За добу 28 листопада в Україні медики зафіксували 5 804 нових хворих на коронавірус.

Також у МОЗ пояснили, які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку.

Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.