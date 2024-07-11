Декларація саміту НАТО та обстріл України: головне за ніч

В Україні вночі працювали сили протиповітряної оборони

На тлі продовження саміту НАТО у Вашингтоні, де головною темою є підтримка України, російські війська сьогоднішню ніч липня знову атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 липня, щоб ви були в курсі подій.

Після опівночі ворожі БпЛА вже фіксувались в Хмельницькій та Вінницькій областях

За даними командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України знищили всі шість запущених росіянами ударних безпілотників Shahed-131/136 у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

Саміт НАТО у Вашингтоні

У декларації, затвердженій за підсумками роботи першого дня саміту НАТО у Вашингтоні, глави держав і урядів країн-членів НАТО заявили про незворотність шляху України до членства в Північноатлантичному союзі. Згідно з документом, запрошення буде надіслано тоді, коли союзники погодяться і будуть виконані необхідні умови. Крім того, у декларації йдеться про заснування структури з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU), яка діятиме в країнах блоку. Також Північноатлантичний союз надасть мінімальне базове фінансування в розмірі €40 млрд протягом наступного року.

Англія вирвала вольову перемогу у Нідерландів та вийшла у фінал Євро-2024

Драматичний півфінал завершився перемогою англійців у компенсований час. У захопливому півфінальному матчі на Євро-2024 збірна Англії здобула перемогу над Нідерландами з рахунком 2:1. Матч, що відбувся 10 липня на стадіоні «Зігналь Ідуна Парк» у Дортмунді (Німеччина), відзначився напруженою боротьбою та драматичним розвитком подій.