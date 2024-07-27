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Скількох бойових медиків навчає Україна? Невтішні дані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скількох бойових медиків навчає Україна? Невтішні дані
Бойові медики – одна з найбільш уразливих категорій військовослужбовців
фото: glavcom.ua

Командувач Медичних сил ЗСУ визнає: в українському війську бракує фахівців із тактичної медицини

За останні шість місяців Україна підготувала близько півтори тисячі бойових медиків, але це значно менше за реальні потреби. Про це заявив командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук на одній із панелей Першого міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я, передає кореспондент «Главкома»

«Якщо говорити про ту кількість військових медиків, яку на сьогодні ми готуємо, звичайно, вона недостатня. За ці шість місяців у наших підрозділах підготовлено близько півтори тисячі бойових медиків. Звичайно, потреба в рази більша», – розповів Казмірчук.

За його словами, бойові медики – це одна з найбільш уразливих категорій військовослужбовців.

«Вони перебувають близько до лінії зіткнення і не є секретом, що в період ненадання медичної допомоги вони так само відбивають атаки ворога і тільки при надходженні поранених надають медичну допомогу. Звичайно, бойовий медик – це перший, хто це робить і ми схиляємося перед такими нашими військовослужбовцями», – наголосив командувач Медичних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський привітав медичних працівників із професійним святом. Також глава держави повідомив, що підписав указ, згідно із яким офіцерське звання зможуть отримати всі лікарі, а не лише ті, що навчалися на військовій кафедрі у вишах.

Крім того, з нагоди Дня медичного працівника Зеленський відвідав Інститут травматології та ортопедії НАМН України і повідомив, що закладу надано статусу національного. 

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Теги: медицина військові ЗСУ медик парамедики

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