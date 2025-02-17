Школи Львівщини переходять на дистанційне навчання: скільки це триватиме

З 18 лютого на Львівщині школи переходять на дистанційне навчання

Причина: різке зростання випадків ГРВІ на Львівщині

Комісія обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила перевести заклади загальної середньої освіти Львівщини на дистанційне навчання – з 18 до 28 лютого. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Причина: різке зростання випадків ГРВІ у нашій області. За минулий тиждень зафіксували понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це означає, що рівень захворюваності дуже високий», – йдеться у повідомленні.

Також Козицький зауважив, що запроваджується «масковий режим» у лікарнях, обмежено відвідування пацієнтів і заборонено масові заходи у приміщеннях.

Нагадаємо, у п’яти областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу: Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій. У цих регіонах чи окремих населених пунктах можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий «локальний карантин».

Як повідомлялося, за перший місяць 2025 року у Вінницькій області зафіксували 25 різних вірусів, зокрема, три випадки грипу А та два випадки метапневмовірусу.