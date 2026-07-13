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Уряд звільнив заступника міністра оборони з питань євроінтеграції

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Уряд звільнив заступника міністра оборони з питань євроінтеграції
Сергія Боєва призначили першим заступником міністра оборони 29 квітня 2025 року
фото: Сергій Боєв/Facebook

Сергій Боєв залишив посаду за власним бажанням на тлі масштабних кадрових змін, анонсованих президентом

Кабінет Міністрів України звільнив Сергія Боєва з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції. Відповідне розпорядження ухвалили 13 липня. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з розпорядженням уряду №683-р, Сергія Боєва звільнили за власним бажанням. «Звільнити Боєва Сергія Сергійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції за власним бажанням», – йдеться в документі.

Уряд звільнив заступника міністра оборони з питань євроінтеграції фото 1
скриншот: kmu.gov.ua

 Сергій Боєв відповідав у Міністерстві оборони за напрям європейської інтеграції. Напередодні президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне оновлення Кабінету Міністрів, пояснивши необхідність кадрових змін новою політичною стратегією держави.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. Голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що депутати розглянуть це питання найближчим часом. 

Водночас глава держави запропонував Свириденко залишитися в його команді та очолити «новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером», не уточнивши, про яку саме посаду йдеться.

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Теги: Кабмін Міноборони звільнення

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